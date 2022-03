Will Smith: Gibt es einen Millionenkampf um seine Lebensgeschichte?

«Angesichts der Tatsache, dass es so persönlich sein wird, ist es eine heikle Sache für Will. Er möchte sicherstellen, dass es richtig gemacht und nichts überstürzt wird, unabhängig vom Geld», so die Quelle laut «The Sun» weiter. Neben der Karriere des Musikers und Schauspielers aus Philadelphia behandelt das Buch auch persönliche Probleme, unter anderem mit seiner Frau Jada Pinkett Smith (50). Mit ihr ist Will Smith seit 1997 verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder: Jaden Smith (23) und Willow Smith (21). Aus einer vorangegangenen Ehe stammt Will Smiths Sohn Trey Smith (29).