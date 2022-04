Will Smith ist für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen

Will Smith (53) muss nach seiner Ohrfeige gegen Komiker Chris Rock (57) bei den Oscars nun weitere Konsequenzen hinnehmen. Der Schauspieler darf die Preisverleihung für die nächsten zehn Jahre nicht mehr besuchen. Das hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences laut «The Hollywood Reporter» an diesem Freitag bekanntgegeben. Der Vorstand war zu einer Sitzung zusammenkommen, die ursprünglich für den 18. April angesetzt und vorgezogen worden war. Smith soll laut der neuen Entscheidung auch keine andere Veranstaltung der Academy besuchen dürfen. Er behält jedoch seinen gewonnenen Oscar und bleibt für zukünftige Oscar-Nominierungen und -Gewinne berechtigt.