Will Smith kehrt mit neuem Song auf die Bühne zurück

Zur Ankündigung seines neuen Songs schrieb Smith vor wenigen Tagen auf seinem offiziellen Instagram–Account, dass die Musik auch in einigen seiner dunkelsten Momente schon immer für ihn da war, um ihn «aufzurichten, zu helfen und zu wachsen». Es sei sein «bescheidener Wunsch», dass die Musik für seine Fans dasselbe tun könne und «all die Freude und das Licht» bringe, die jeder verdiene. Bereits im Mai sagte Smith in einem Interview, dass er sich seit längerem im Studio befinde und an neuer Musik arbeite. Er deutete zudem an, dass ein kommendes Album «Dance in Your Darkest Moments» heissen könnte. Der Sänger Teddy Swims (31) gab ausserdem in einem weiteren Interview bekannt, dass er mit Will Smith einen Song aufgenommen habe.