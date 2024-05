Will Smith macht «Bad Boys 4»-Filmpremiere zur Familienangelegenheit

Mit der ganzen Familie auf dem roten Teppich: Das gab es bei Will Smith (55) schon länger nicht mehr. Der Oscarpreisträger hat am Donnerstag (30. Mai) die Premiere seines neuen Films «Bad Boys: Ride or Die» in Los Angeles gefeiert. Sowohl Ehefrau Jada Pinkett Smith (52), seine Schwiegermutter als auch Will Smiths drei Kinder unterstützten den Schauspieler bei seinem Auftritt in Hollywood.