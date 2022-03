Will Smith: Oscar Academy leitet Disziplinarverfahren ein

Will Smith wurde gebeten zu gehen

Die Massnahmen sollen bei der nächsten geplanten Sitzung am 18. April beschlossen werden. Smith hat die Möglichkeit, sich vor der Abstimmung schriftlich zu erklären. In dem Statement heisst es auch, dass die Academy nach dem Vorfall eingreifen wollte: «Obwohl wir klarstellen möchten, dass Mr. Smith gebeten wurde, die Zeremonie zu verlassen und dies verweigerte, erkennen wir auch an, dass wir die Situation anders hätten handhaben können.»