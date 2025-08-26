Will Smith soll Publikum mit KI gefaked haben

Emotionale Rückkehr nach schwerer Zeit

Für Smith markiert die Tour ein wichtiges Comeback. Im März hatte er bei seinem ersten Konzert in Las Vegas vor Rührung geweint, als er über die schwere Geburt seines Sohnes Trey und den Tod seines «Fresh Prince»–Kollegen James Avery (1945–2013) sprach. Der Oscarpreisträger, der nach seiner berüchtigten Oscar–Ohrfeige gegen Chris Rock (60) für zehn Jahre von Academy–Events ausgeschlossen bleibt, sucht aktuell seinen Weg zurück ins Rampenlicht.