Will Smith überrascht mit «Men in Black» auf dem Coachella Festival

Zwölf Jahre nach «Men in Black 3» schlüpfte Will Smith (55) noch einmal in das ikonische Kostüm eines Alienjägers. Während eines Auftritts des Reggaeton–Superstars J Balvin (38) auf dem Coachella Festival kam der Schauspieler überraschend auf die Bühne. Er trug wie in der Kultfilmtrilogie einen schwarzen Anzug, eine schwarze Krawatte und eine schwarze Sonnenbrille. Dann sang Will Smith mit J Balvin «Men in Black», den Titelsong des Kinohits von 1997.