Will Smith und Jada Pinkett Smith: Wie steht es um ihre Ehe?

Zum Zeitpunkt der Oscar–Ohrfeige soll das Paar bereits seit sieben Jahren getrennt gewesen sein. «Nach all den Jahren, in denen ich versucht habe, herauszufinden, ob ich Will verlassen würde, brauchte ich diesen Schlag, um zu erkennen, dass ich ihn nie verlassen werde», so die Schauspielerin im Dezember 2023 gegenüber «Daily Mail». «Wer weiss, wo unsere Beziehung jetzt wäre, wenn das nicht passiert wäre?» Doch so richtig scheint das seit 1997 verheiratete Paar es noch immer nicht zu wissen.