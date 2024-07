Will Smith und Johnny Depp schippern gemeinsam auf einer Jacht

Dreitägige Konzertveranstaltung

Anlässlich seines 30–jährigen Jubiläums in der Musikbranche feiert Bocelli ein dreitägiges Event mit dem Namen «Andrea Bocelli 30: The Celebration». Am 15., 17. und 19. Juli finden im Teatro del Silenzio in Bocellis Heimatstadt Lajatico in der Toskana Konzerte statt. Die Veranstaltung soll als Konzertfilm im Herbst in den Kinos weltweit anlaufen, wie das Kino–Unternehmen Fathom mitteilte.