Willem-Alexander scherzt über Photoshop-Panne von Prinzessin Kate

So hat König Willem–Alexander (56) das PR–Desaster um das bearbeitete Bild von Prinzessin Kate am Rande eines öffentlichen Auftritts am Dienstag (12. März) in Zutphen für einen lustigen Spruch genutzt. Dort wurde der König von einem Kind auf ein Foto der niederländischen Königsfamilie angesprochen und antwortete: «Es war nicht mit Photoshop bearbeitet.» Damit sorgte er in der Runde für einige Lacher, wie in einem Video auf X, vormals Twitter, zu sehen ist.