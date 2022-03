Willem-Alexander und Máxima besuchen Flüchtlingsunterkunft

Königin Máxima (50) und ihr Ehemann Willem-Alexander (54) haben eine Unterkunft für Ukrainer besucht, die vor dem Krieg in ihrem Land in die Niederlande geflüchtet sind. «Vergangene Woche kamen die ersten 120 ukrainischen Flüchtlinge in der Unterkunft Harskamp in der Gemeinde Ede an. Inzwischen ist die maximale Kapazität von 950 Flüchtlingen erreicht», heisst es in einem Instagram-Post der niederländischen Royals.