Willem-Alexander und Máxima lächeln Proteste in Südafrika weg

Ein strahlendes Outfit für einen Tag mit Schreckmoment: Königin Máxima der Niederlande (52) hat sich beim dritten Tag ihres Staatsbesuchs in Südafrika im gewohnt eleganten Outfit gezeigt. Die 52–Jährige setzte auf ein weisses, knielanges Kleid vom Label Natan mit leuchtend rotem Blumendesign, als sie mit ihrem Ehemann König Willem–Alexander (56) unterwegs war. Dabei ging es am Freitag (20. Oktober) zwischenzeitlich offenbar hoch her.