Willem-Alexander und Máxima packen bei Bürgerhaus-Projekt mit an

Wie der niederländische «Telegraaf» weiter berichtet, arbeiteten die Royals im Bürgerhaus Stappers Seite an Seite mit anderen Freiwilligen an einer beeindruckenden Mosaik–Wand. Für eine Anwohnerin war der royale Besuch ein unvergessliches Erlebnis: «Sehr beeindruckend, sie einmal in echt zu sehen. Meine Mutter rief mich heute Morgen an: Das Königspaar kommt hierher. Ich wohne in der Nähe und bin schnell hergerannt, um noch einen Blick zu erhaschen. Eine einmalige Erfahrung», schwärmte sie.