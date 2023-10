Willem-Alexander und Máxima sind in Gedanken bei Israel

Prominente äussern Solidarität für Israel

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend mit Angriffen gegen Israel begonnen – über Land, See und Luft. Mehrere Orte in Grenznähe wurden angegriffen. Dabei wurden nach israelischen Angaben Hunderte Israelis getötet und mehr als 100 Menschen – darunter Frauen, Kinder und Senioren – in den Gazastreifen entführt.