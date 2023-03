Willem Dafoe offen für Rückkehr als «Spider-Man»-Bösewicht

In «Spider-Man: No Way Home» trat Dafoe an der Seite anderer ikonischer Schurken-Darsteller auf, die das Publikum aus der ersten «Spider-Man»-Trilogie der Jahre 2002 bis 2007 sowie den zwei Superhelden-Blockbustern «The Amazing Spider-Man» (2012) und «The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro» (2014) mit Hauptdarsteller Andrew Garfield (39) kannte. Für seinen Auftritt war Dafoe digital verjüngt worden, um das bekannte Aussehen vom Beginn des Jahrtausends zu erreichen.