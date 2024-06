William, Anne und Edward reiten bei «Trooping the Colour» mit

König Charles in diesem Jahr in der Kutsche dabei

Bei «Trooping the Colour» hat es Tradition, dass die Mitglieder der Königsfamilie auf dem Pferd oder in Kutschen an der Parade teilnehmen. Im vergangenen Jahr war König Charles nebst seinem Sohn und seinen Geschwistern selbst noch hoch zu Ross mitgeritten. In diesem Jahr war der an Krebs erkrankte König auf Anraten seiner Ärzte zusammen mit seiner Ehefrau Königin Camilla aber in einer Kutsche dabei.