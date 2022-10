William (40) hat seine erste öffentliche Rede als Prinz von Wales gehalten. Der Royal sprach am Dienstag (4. Oktober) auf dem United for Wildlife Global Summit in London. Der Tier- und Naturschutz ist ein langjähriges Anliegen des Prinzen, das offenbar von seiner Familie geprägt wurde: William erinnerte an seine verstorbenen Grosseltern, Prinz Philip (1921-2021) und Queen Elizabeth II. (1926-2022). «Unsere Natur ist eines unserer grössten Güter», erklärte William unter anderem laut dem «People»-Magazin. «Diese Lektion habe ich von klein auf gelernt, von meinem Vater und meinem Grossvater, die beide aus eigenem Antrieb engagierte Naturforscher waren, und auch von meiner sehr vermissten Grossmutter, die sich so sehr für die Natur eingesetzt hat.»