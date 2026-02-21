William Shatner plant Heavy-Metal-Album

Den Anstoss für das ambitionierte Projekt lieferte die Zusammenarbeit mit der Metal–Band Nuclear Messiah rund um Ex–Megadeth–Gitarrist Chris Poland. Für deren kommendes Konzeptalbum «Black Flame» steuerte Shatner seine markante Stimme zu einem Intro bei. «Als Nuclear Messiah zum Leben erwachte, hat etwas Klick gemacht», so der Schauspieler. «Das war nicht einfach nur ein Track – es war eine Tür. Es hat in mir den Wunsch geweckt, ganz einzutauchen, die besten Metal–Musiker zu finden, die ich kriegen kann, und etwas Furchtloses zu erschaffen.»