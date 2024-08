William und Harry «sehr diskret» bei Beerdigung ihres Onkels?

Der Ehemann von Lady Jane Spencer (67), der Schwester von Prinzessin Diana (1961–1997), sei am vergangenen Mittwoch in Snettisham in Norfolk beerdigt worden, wie die britische «The Sun» berichtet. Ein enger Freund der Familie habe demnach bestätigt, dass der britische Thronfolger und sein jüngerer Bruder an einem Gottesdienst vor Ort teilgenommen haben.