William und Kate gratulieren König Charles zum Geburtstag

Geburtstagswünsche vom Palast–Nachwuchs: König Charles III. wird am 14. November 77 Jahre alt und erhält von allen Seiten herzliche Gratulationen. Auch das Thronfolgerpaar Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) gehört zu denjenigen, die dem Monarchen öffentlich ihre Glückwünsche aussprechen.
In ihren Instagram–Stories teilen sie das stimmungsvolle neue Bild, das Charles beim Spaziergang durch die Gärten seines Anwesens Highgrove House in Gloucestershire zeigen, und das zuvor bereits auf dem «Royal Family»–Account veröffentlicht worden war.
«Alles Gute zum Geburtstag für Seine Majestät den König», schreiben der Prinz und die Prinzessin von Wales an den Vater und Schwiegervater.
Feierlichkeiten in Wales
Statt einer grossen Feier im Palast entschied sich das Königspaar für einen Arbeitsbesuch der besonderen Art. Charles und Queen Camilla (78) verbringen den Geburtstag in Südwales, wo sie Cyfarthfa Castle in Merthyr Tydfil besuchen. Bei ihrem Termin wollen sie mehr über die Kunst und Kultur der Region erfahren und treffen sich mit Einheimischen. Ein typischer Arbeitstag also für den Monarchen, der auch an seinem Ehrentag seinen königlichen Pflichten nachkommt.
Vor Ort erwartet man das Königspaar bereits sehnsüchtig. Mit Megafon–Emojis wurde am Donnerstag auf dem Merthyr–Tydfil–Instagram–Account bekannt gegeben: «Ihre Majestäten, der König und die Königin, besuchen Cyfarthfa Castle zu einer doppelten Feier.» Weiter werden die Follower informiert: «Die Öffentlichkeit ist eingeladen, am Freitag, dem 14. November, ab 12 Uhr auf dem Vorplatz von Cyfarthfa Castle den König und die Königin bei ihrem Besuch im Schloss zu begrüssen.» Das Cyfarthfa Castle Museum sei an diesem Tag aber für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Cyfarthfa Park sei am Freitag bis nach dem Besuch für den Fahrzeugverkehr gesperrt, Fussgänger hätten jedoch über das Haupttor Zugang.
Turbulente Zeiten
Die vergangenen Geburtstage des Königs fielen stets in turbulente Zeiten. Vom Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022), bis zu seinen eigenen gesundheitlichen Problemen – Charles musste in den letzten Jahren einiges verkraften. Auch dieser Geburtstag bildet keine Ausnahme: Nur wenige Wochen zuvor traf der Monarch eine schwerwiegende familiäre Entscheidung.
Infolge des anhaltenden Skandals um seinen jüngeren Bruder Andrew (65) und dessen Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein entzog Charles seinem Bruder vor wenigen Tagen sämtliche Titel – Duke of York, Earl of Inverness und Baron Killyleagh. Andrew muss zudem die Royal Lodge verlassen.