William und Kate gratulieren König Charles zum Geburtstag

Vor Ort erwartet man das Königspaar bereits sehnsüchtig. Mit Megafon–Emojis wurde am Donnerstag auf dem Merthyr–Tydfil–Instagram–Account bekannt gegeben: «Ihre Majestäten, der König und die Königin, besuchen Cyfarthfa Castle zu einer doppelten Feier.» Weiter werden die Follower informiert: «Die Öffentlichkeit ist eingeladen, am Freitag, dem 14. November, ab 12 Uhr auf dem Vorplatz von Cyfarthfa Castle den König und die Königin bei ihrem Besuch im Schloss zu begrüssen.» Das Cyfarthfa Castle Museum sei an diesem Tag aber für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Cyfarthfa Park sei am Freitag bis nach dem Besuch für den Fahrzeugverkehr gesperrt, Fussgänger hätten jedoch über das Haupttor Zugang.