William und Kate: Ihr Bruder James Middleton schreibt über die Anfänge

James Middleton (37) schreibt in seinen Memoiren «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life» nicht nur über seine verstorbene Hündin, sondern auch über die Beziehung seiner Schwester Kate (42) zu Prinz William (42). In dem Buch, das in Deutschland am 26. September erscheint, schildert er seine frühesten Erinnerungen an den Royal – und wie er erkannte, dass das Paar perfekt zusammenpasst.