William und Kate: Ihre Kinder fragen sie über den Ukraine-Krieg aus

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt selbst die kleinsten Erdenbürgerinnen und Erdenbürger. Das hat nun auch Prinz William (39) aus eigener Erfahrung bestätigt. Der britische Royal besuchte am vergangenen Mittwoch (9. März) gemeinsam mit seiner Frau Kate (40) das Ukrainian Cultural Centre in London und kam dort laut «Daily Mail» auf das Thema Kinder zu sprechen. Gegenüber ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern habe er demnach verraten, dass seine ältesten Kinder George (8) und Charlotte (6) viele Fragen zum Krieg gestellt hätten.