William und Kate liefern sich Curling-Duell in Schottland

Unterricht von Olympiasiegern

Das royale Paar nutzte die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden. Und das unter prominenter Anleitung: Olympiasiegerin Jen Dodds und Weltmeister Bruce Mouat gaben William und Kate eine Einführung in den Sport. Dabei traten der Prinz und die Prinzessin von Wales auch gegeneinander an. Für beide nicht ungewöhnlich, ist das Paar doch dafür bekannt, sich regelmässig bei sportlichen Aktivitäten zu messen.