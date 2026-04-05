William und Kate: Mit den Kindern zum Ostergottesdienst

Im vergangenen Jahr hatte Andrew den Rest der Familie noch zum Ostergottesdienst begleitet. Seither wurde ihm unter anderem der Prinzentitel entzogen und es laufen Untersuchungen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch gegen ihn. An seinem 66. Geburtstag im Februar war er vorübergehend für mehrere Stunden festgenommen worden. Der König betonte damals in einer Mitteilung, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse und die Krone den Ermittlern ihre «volle und aufrichtige Unterstützung und Kooperation» zusichere.