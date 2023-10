William und Kate nach Angriffen gegen Israel «zutiefst bestürzt»

«Der Prinz und die Prinzessin von Wales sind zutiefst bestürzt über die verheerenden Ereignisse, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben», heisst es darin. «Die Schrecken, die der Terrorangriff der Hamas auf Israel angerichtet hat, sind entsetzlich; sie verurteilen sie aufs Schärfste.» Während Israel «sein Recht auf Selbstverteidigung» ausübe, «werden alle Israelis und Palästinenser weiterhin in der kommenden Zeit von Trauer, Angst und Wut heimgesucht werden». Kate und William tragen laut des Statements «alle Opfer, ihre Familien und ihre Freunde in ihren Herzen und Gedanken».