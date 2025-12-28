William und Kate: Nachbarn empört über Sicherheitszone um ihr Anwesen

Eigentlich sollte der Umzug in die Forest Lodge für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) den Beginn eines neuen langfristigen Lebensabschnitts markieren. Zusammen mit ihren Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) bezog das Paar in den vergangenen Schulferien das 328 Jahre alte, denkmalgeschützte Herrenhaus. Doch die Ankunft der Royals hat das Leben der Anwohner massiv verändert und das sorgt für Ärger.