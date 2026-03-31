William und Kate planen kein Treffen mit Harry und Meghan im Sommer

In einem Interview mit der «BBC» äusserte er sich besorgt über die angespannte Lage: «Ich weiss nicht, wie viel Zeit mein Vater noch hat. Er spricht nicht mit mir wegen dieser Sicherheitsgeschichte. Natürlich werden mir einige Mitglieder meiner Familie niemals verzeihen, dass ich ein Buch geschrieben habe. Aber ich würde eine Versöhnung mit meiner Familie lieben.»