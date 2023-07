William und Kate: Royales Familientreffen beim Wimbledon-Finale

Am Sonntag, dem 16. Juli, steht der Höhepunkt des diesjährigen Tennis-Turniers in Wimbledon auf dem Programm: das Herren-Finale zwischen dem spanischen Shooting-Star Carlos Alcaraz (20) und der serbischen Legende Novak Djokovic (36). Die beiden duellieren sich ab 15 Uhr auf dem Centre Court des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs. Natürlich lässt sich die Royal Family dieses Highlight nicht entgehen und wird für das Match in der sogenannten Royal Box Platz nehmen.