William und Kate teilen bewegendes Foto zum Hochzeitstag

Romantische Stunden im Cottage?

Doch all das werden William und Kate an ihrem Hochzeitstag vielleicht auch ein bisschen verdrängt haben. Das Paar befindet sich für einen zweitägigen Besuch auf den Inneren Hebriden, am Dienstag waren sie auf der Isle of Mull angekommen. Nach offiziellen Terminen sollen sie der britischen BBC zufolge die Nacht in einem kleinen Ferien–Cottage verbringen. Nicht näher benannte Quellen, die mit dem Paar arbeiten, hätten davon gesprochen, dass William und Kate seit geraumer Zeit auf die Insel reisen wollten.