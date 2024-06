William und Kate trauern um einstigen Rugbystar Rob Burrow

Der ehemalige Rugby–Spieler Rob Burrow starb am 2. Juni 2024 an den Folgen der Motoneuron–Krankheit (MND). Er wurde nur 41 Jahre alt. Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) würdigten den Sportler nun in einer Story auf ihrem Instagram–Account. «Eine Legende des Rugby League, Rob Burrow hatte ein grosses Herz», heisst es in dem Text.