William und Kate treffen erste Erzbischöfin von Canterbury

Eine entspannte Atmosphäre beim Treffen

Berichten zufolge sollen William und Kate sich darauf freuen, mehr Zeit mit Mullally zu verbringen und eine Arbeitsbeziehung zu ihr aufzubauen. Ein Clip auf dem Instagram–Account der Royals zeigt die erste Begegnung am Donnerstag. William und seine Ehefrau schütteln Mullallys Hand und unterhalten sich mit ihr. Die Stimmung soll entspannt gewesen sein, berichtet die «Daily Mail». William habe sich erkundigt, wie sich Mullally in dem weitläufigen Palast und auf dem Gelände zurechtfinde. Kate habe über die Gärten als möglichen Rückzugsort für Geistliche und Besucher gesprochen.