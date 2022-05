William und Kate vs. Andrew und Eugenie: Kampf um Adelaide Cottage

William und Kate: Umzug im Sommer

William und Kate planen offenbar seit vergangenem Jahr einen Umzug nach Berkshire, wo George, Charlotte und Louis voraussichtlich ab September auch in die Schule gehen werden. Das Paar hat sich einige Schulen in der Umgebung und mehrere Immobilien auf dem Windsor-Anwesen angesehen, darunter Fort Belvedere und Frogmore House. Letzteres wird derzeit für königliche Veranstaltungen genutzt und könnte nur mit viel Aufwand in ein Familienhaus umgewandelt werden. Beide Anwesen sollen als ungeeignet eingestuft worden sein. Auch Privathäuser in der Gegend wurden besichtigt.