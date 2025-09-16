William und Kate werden zur Beerdigung von Herzogin Katharine kommen

Bereits am Montag wurde der Sarg der Verstorbenen in einem königlichen Leichenwagen vom Kensington Palast zur Westminster–Kathedrale gebracht. Familienmitglieder begleiteten die Prozession. Während die Trägergruppe, Soldaten der Royal Dragoon Guards, den Sarg aus dem Leichenwagen holte, stellte sich die engste Familie auf der Treppe der Kathedrale für den Empfangsritus in einer Reihe auf. Katharines Mann Prinz Edward (90), der Herzog von Kent, stützte sich auf einen Gehstock. Die katholische Bestattungstradition sieht vor, dass der Leichnam offiziell in der Kirche willkommen geheissen wird, wo die Trauerfeier stattfinden wird.