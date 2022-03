William und Kate zeigen erneut Unterstützung für die Ukraine

«Im Oktober 2020 hatten wir das Privileg, Präsident Selenskyj und die First Lady zu treffen und von deren Hoffnung und Optimismus für die Zukunft der Ukraine zu erfahren», hatten William und Kate zuvor getwittert. Weiter schrieben die beiden in einer mit ihren Initialen unterzeichneten Nachricht: «Heute stehen wir an der Seite des Präsidenten und des gesamten ukrainischen Volkes, das mutig für diese Zukunft kämpft.» Dies deutet darauf hin, dass das Paar den Tweet persönlich verfasst hat. Die Royals äussern sich für gewöhnlich eher zurückhaltend zu politischen Angelegenheiten.