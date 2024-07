«Willkommen im verflixten 7. Jahr»: Anna Heiser über Trennungsgerüchte

Zu den Throwback–Bildern veröffentlichte Anna Heiser einen ausführlichen Text. Darin greift sie die «Spekulationen über eine angebliche Trennung» der «vergangenen Tage» auf: «Ja, ich habe allein Zeit in Europa verbracht. Ja, ich habe eine Instagram–Pause eingelegt. Ja, die Kinder und ich haben einige Tage an der Küste genossen. Und ja, nun sind wir auch alleine in Windhoek.»