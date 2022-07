«Willkommen in Siegheilkirchen»: Marcus H. Rosenmüllers Animationsspass

Rosenmüller: «Deix ist Kult und der österreichische Film ebenso»

Was Rosenmüller an dem Filmprojekt besonders gereizt hat, erklärt er im Interview mit spot on news: «Ganz klar das tolle Drehbuch [Martin Ambrosch, Red.] und die Herausforderung zum ersten Mal einen Animationsfilm machen zu dürfen», sagt er und weiter: «Deix ist Kult und der österreichische Film ebenso. Das ist es natürlich eine Freude, wenn man dabei sein darf.»