Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Seine Serie «Späti» geht weiter

Nach der ersten Staffel folgen nun zwei und drei

«Ihr Lieben, ich hab' Neuigkeiten für Euch!», schrieb der 35–Jährige am Freitagabend in seiner Instagram–Story und liess dann die Katze aus dem Sack: Seine ZDF–Comedyserie geht weiter und erhält Staffel zwei und drei. «Neue Runde(n), neues Glück. #SPÄTI kommt wieder», kündigt Ochsenknecht an und teilt dazu mehrere Bilder aus der Serie. «Warum nur eine, wenn man auch drei Staffeln haben kann», heisst es dazu unter anderem. Mama Natascha hinterliess ein freudiges «Yeahhhhhhhh» im Kommentarbereich.