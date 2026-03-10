Wilson Gonzalez Ochsenknecht zeigt sich erstmals mit seiner Tochter

«Es reicht, wenn einer in der Öffentlichkeit steht»

«Bunte» erzählte er im März 2025, warum er seine Familie eigentlich nicht zeigen will: «Das macht die Dinge entspannter. Es reicht, wenn einer in der Öffentlichkeit steht.» In dem Interview gab Ochsenknecht dann aber doch noch einige seltene private Einblicke: Bisher sei «alles easy», die «krasse 180–Grad–Drehung, von der alle sprechen» habe bei ihnen nach der Geburt nicht stattgefunden. «Wir nehmen sie auch überallhin mit. Auf die Berlinale–Party genauso wie zum Dreh von ‹Diese Ochsenknechts›. Alles mal ausprobieren.»