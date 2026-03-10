Wilson Gonzalez Ochsenknecht zeigt sich erstmals mit seiner Tochter

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) sorgt mit einem besonderen Schnappschuss auf seinem Instagram–Account für Aufsehen. Darauf hält der Schauspieler seine kleine Tochter auf dem Arm, die er bislang aus der Öffentlichkeit heraus gehalten hatte.
«Mein grösster Flex», schrieb der älteste Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70) und dessen Ex–Frau Natascha (61) zu dem Bild, was so viel wie «Mein Wertvollstes» bedeutet. Die Aufnahme entstand in Kapstadt, Südafrika, wie der 35–Jährige noch preisgab. Offenbar besuchten Vater und Tochter ein Café. Ochsenknecht, der im Freizeitlook mit schwarzem T–Shirt, Sonnenbrille und Kappe gekleidet ist, hält das Kind liebevoll auf dem Arm. Zu erkennen ist, dass die Kleine blonde Locken hat.
Familie Ochsenknecht reagiert auf das Bild
Seine Mama Natascha Ochsenknecht und sein Bruder Jimi Blue (34) hinterliessen jeweils zwei rote Herzen, Schwester Cheyenne (25) schickte vier gerührte Smileys. «So nämlich», kommentierte zudem Realitystar Yeliz Koc (32), die mit Jimi Blue Tochter Snow (4) hat. Auch weitere Promis wie Schauspielerin Valentina Pahde (31), Schauspielerin Anna Maria Mühe (40) und Influencer Sebastian Tigges (41) posteten rote Herzen.
Im Juli 2024 hatte Wilson Gonzalez Ochsenknecht die Geburt auf Instagram bekannt gegeben, nachdem seine Schwester Cheyenne die Schwangerschaft seiner Partnerin erst wenige Tage vorher über die sozialen Medien öffentlich gemacht hatte. «Hi, Baby Girl», schrieb der Schauspieler und verriet damit gleich das Geschlecht. Dazu postete er ein Bild von einer süssen Babyhand.
«Es reicht, wenn einer in der Öffentlichkeit steht»
«Bunte» erzählte er im März 2025, warum er seine Familie eigentlich nicht zeigen will: «Das macht die Dinge entspannter. Es reicht, wenn einer in der Öffentlichkeit steht.» In dem Interview gab Ochsenknecht dann aber doch noch einige seltene private Einblicke: Bisher sei «alles easy», die «krasse 180–Grad–Drehung, von der alle sprechen» habe bei ihnen nach der Geburt nicht stattgefunden. «Wir nehmen sie auch überallhin mit. Auf die Berlinale–Party genauso wie zum Dreh von ‹Diese Ochsenknechts›. Alles mal ausprobieren.»
Heiraten sei kein Thema. «Nein, wir haben ein gemeinsames Kind. Mehr zeigen, dass man füreinander da ist, geht nicht.» Auf die Frage nach weiterem Nachwuchs sagte er damals: «Wir stammen beide aus grossen Familien, viele Freunde bekommen gerade Kinder. Es wäre völlig okay, wenn wir bei einem bleiben würden.»