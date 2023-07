Wimbledon: Romeo Beckham turtelt mit Freundin Mia Regan

Romeo Beckham (20), Sohn von David (48) und Victoria Beckham (49), besuchte am neunten Tag das Tennisturnier in Wimbledon. An seiner Seite: Freundin Mia Regan (20). Die beiden nahmen auf der Tribüne Platz und richteten ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf das Geschehen auf dem Centre Court. Die beiden turtelten, gaben sich Küsschen auf die Wange oder Stirn, schmiegten sich aneinander und machten Selfies. Ungestört davon verfolgte Romeo Beckhams Grossmutter Sandra Beckham neben ihnen das Turnier.