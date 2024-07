Wimbledon-Siegerehrung: Eine Herzogin könnte Prinzessin Kate ersetzen

Herzogin Birgitte ist ein in Vollzeit arbeitendes Mitglied der königlichen Familie und hat vor kurzem mit ihrer Ernennung zur Royal Lady of the Most Noble Order of the Garter Geschichte geschrieben. Denn sie ist die erste nicht–blutsverwandte Person innerhalb der Königsfamilie, die weder mit dem Monarchen noch dem Thronfolger verheiratet ist, und trotzdem in diese Position ernannt wurde.