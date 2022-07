Wimbledon-Überraschung Tatjana Maria wird mit jeder Babypause besser

Die Mutterrolle hat oberste Priorität

Es mag ein merkwürdiger Zufall sein, aber die Geburt ihrer Kinder scheint Maria auch in der Karriere neuen Auftrieb zu geben. So erreichte sie rund eineinhalb Jahre nach der Geburt ihrer ersten Tochter in Wimbledon erstmals Runde drei. Diesmal liegt die Geburt ihrer zweiten Tochter 15 Monate zurück und Maria steht im Halbfinale.