Wincent Weiss: Das schenkt ihm sein Opa jedes Jahr zu Weihnachten

Rund drei Wochen vor Heiligabend erinnert sich Wincent Weiss (30) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news an sein schönstes Weihnachtsgeschenk zurück – ein Mountainbike, das er in jungen Jahren bekommen hat. «Ich habe in einem kleinen Dorf (Eutin in Schleswig–Holstein, Anm. d. Red.) gewohnt, wo der Bus einmal am Tag gefahren ist. Wenn du noch nicht 18 Jahre alt warst und kein Auto oder Roller hattest, warst du gefangen in diesem Dorf ... angewiesen darauf, dass die Eltern dich fahren», erzählt der 30–Jährige. Als das Fahrrad unter dem Weihnachtsbaum stand, sei das der «grösste Freiheitsschlag» für ihn gewesen. «Ich konnte zu Freunden fahren, zum Fussball, in die Schule.»