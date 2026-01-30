Wincent Weiss feiert mit «Hast du kurz Zeit» drittes Nummer-eins-Album

Wincent Weiss (33) hat es geschafft. Der deutsche Popsänger ist mit seinem neuen Album «Hast du kurz Zeit» auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, gelandet und freut sich «riesig» über den Erfolg. «Diese Nummer eins bedeutet mir wirklich unendlich viel», erklärt er in seinem Statement weiter. «Nach meinen ersten vier Studioalben hat sich das neue Album irgendwie nochmal wie ein Neuanfang angefühlt.» Er habe in den vergangenen Jahren gelernt, «mehr im Moment zu leben und besondere Momente festzuhalten und auch zu geniessen. Und diesen Moment heute geniesse ich ganz besonders.» Sein grösster Dank gehe an alle seine Zuhörer, die das möglich gemacht hätten.
Bunter Mix in den Top fünf
Nach «Vielleicht irgendwann» (2021) und «Wincents weisse Weihnachten» (2023) ist es das dritte Nummer–eins–Album für den Musiker, der am 21. Januar seinen 33. Geburtstag feierte. Hinter Weiss landet Ex–One–Direction–Mitglied Louis Tomlinson mit seinem neuen Werk «How Did I Get Here?». Auf dem dritten Rang befindet sich die US–amerikanische Metalband Megadeth mit «Megadeth», den vierten Platz ergatterte Sashas Rock–‹n›–Roll–Projekt Dick Brave mit «Back For Good» und auf Platz fünf sind The Butcher Sisters mit dem Crossover–Werk «Das Schwarze Album» zu finden.
In den Single–Charts sind die ersten drei Plätze mit weiblichen Popstars besetzt: Hinter Taylor Swift («The Fate Of Ophelia») reihen sich Raye («Where Is My Husband!») und Zara Larsson («Lush Life») ein. Es folgen HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast mit «Golden» sowie «End Of Beginning» von Djo.
Und wo landete der Rückkehrer der Woche? Der britische Superstar Harry Styles ist mit seinem Comeback–Song «Aperture», den er am 23. Januar veröffentlicht hatte, auf Platz sieben zu finden. Der Song ist ein Vorbote seines mit Spannung erwarteten Albums «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», das Anfang März erscheinen soll.