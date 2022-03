Wincent Weiss: Lena Meyer-Landrut «wird meine härteste Konkurrentin»

Weiss sass bereits in der vergangenen Staffel in der Jury der beliebten Musikshow. Er arbeitet gerne mit den Kids. Früher habe er sogar daran gedacht, Kindergärtner zu werden. Selbst an einer Show wie dieser teilzunehmen, hätte er sich damals jedoch nicht getraut. «Ich war sehr schüchtern und habe viel zu spät mit der Musik angefangen. Aber auch der Mut hätte mir wahrscheinlich gefehlt», gibt er zu. Von den kleinen Kandidatinnen und Kandidaten wünsche sich Weiss, «dass sie einfach sie selbst bleiben, das Ganze als Spass sehen und nicht zu ernst an die Sache herangehen. ‹The Voice Kids› ist wie eine Klassenreise und so sollen sie das auch sehen und geniessen».