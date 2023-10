Windsor-Einbrecher wollte Queen töten - jetzt muss er ins Gefängnis

Jaswant Singh Chail wurde vor dem Central Criminal Court of England and Wales zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt, wie die Metropolitan Police am Donnerstagabend in einer Erklärung mitteilte. Der 21–jährige Mann aus Southampton wird die Strafe zwischen einer psychiatrischen Einrichtung und einem Gefängnis aufteilen und nach seiner Entlassung fünf Jahre lang auf Bewährung sein. Am Weihnachtstag 2021 war der Verurteilte auf das Gelände von Schloss Windsor eingedrungen, um Queen Elizabeth II. (1926–2022) zu töten.