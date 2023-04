Wine Stained Lips: So gelingt der Beauty-Trend Rotwein-Lippen

Wine Stained Lips: Elegante, dunkle Rottöne

Alles, was man für den angesagten Make-up-Trend braucht, ist ein eleganter, dunkler Lippenstift. Am besten geeignet sind Nuancen wie Bordeaux, Burgundy oder Beeren-Töne - also alle Lippenstift-Farben, die an das kräftige Weinrot eines vollmundigen Rotweins erinnern. Model und Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley (36) nutzt für ihre Wine Stained Lips, die sie auf einem Instagram-Foto präsentiert, beispielsweise einen Lippenstift, der an den Ton «Dark Plum» erinnert. Ob der Lipstick eine eher matte oder eher eine glänzende Textur haben sollte, kommt ganz auf den persönlichen Geschmack an.