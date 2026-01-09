Winterchaos: Unheilig müssen zwei Hamburg-Konzerte absagen

Unheilig möchten abgesagte Konzerte nachholen

«Wir haben heute gepostet, dass das Konzert stattfindet», erzählt der Graf in dem Clip zunächst, bevor er mitteilen muss: «Jetzt habe ich leider schlechte Nachrichten bekommen und die möchte ich euch gerne vorlesen.» Die Band sei von der Eigentümerin erst kurzfristig am späten Nachmittag informiert worden, «dass aufgrund der Witterung der Betrieb der Arena ab sofort bis mindestens zum 13. Januar 2026 untersagt ist. Die beiden Konzerte von Unheilig können daher leider nicht wie geplant stattfinden.»