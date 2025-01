Winterflucht ins Paradies: Fünf Traumziele für den Januar

Neben den kulturellen Höhepunkten locken auch kulinarische Entdeckungen: Auf lokalen Märkten und in Restaurants werden traditionelle Khmer–Gerichte wie Amok oder frische Frühlingsrollen serviert. Für eine Auszeit von der Stadt bietet sich ein Ausflug an den Tonle Sap See an, wo schwimmende Dörfer und beeindruckende Naturlandschaften auf die Besucher warten.